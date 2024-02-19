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В Турции назвали серьезной проблему с банковскими переводами с Россией

В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной

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Depositphotos

В Турции называют проблему с банковскими переводами с Россией серьезной. Об этом РИА Новости заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Проблема с денежными переводами между двумя странами серьезная, но в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка», — сказал он.

Эрчин отметил, что пока конкретного решения этой проблемы нет, но эту тему могут поднять в ходе возможного визита в Турцию президента РФ Владимира Путина.

Он подчеркнул, что Москва и Анкара остаются незаменимыми торговыми партнерами. Собеседник агентства считает недопустимым, чтобы эти отношения откатились назад из-за санкций западных стран.

«Сейчас идет работа над формулой», — добавил Эрчин.

Эксперт считает, что пока что необходимо создать институциональный механизм торговли в национальных валютах, что турецкая сторона предлагает это уже давно.

До этого посол России в Анкаре Алексей Ерхов выразил обеспокоенность проблемой, связанной с банковскими платежами между Россией и Турцией, и заявил, что дипломатическое представительство активно работает с турецкими властями, чтобы избежать негативных последствий для внешнеэкономической деятельности обеих стран.

Ранее в РФ заявили о блокировках российских платежей в Турции в ручном режиме.

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