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В Госдуме назвали острой проблему запрета банков ОАЭ на операции с Россией

Депутат Кирьянов назвал острой проблему вторичных санкций на фоне ситуации с ОАЭ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России назвали острой проблему вторичных санкций в связи с сообщениями о запрете банками ОАЭ расчетов с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Артема Кирьянова.

По его словам, у зарубежных партнеров есть альтернативы для финансового взаимодействия с Москвой.

До этого СМИ сообщили, что крупные банки ОАЭ на фоне риска вторичных санкций начали ограничивать операции с российскими клиентами. Финучреждения не принимают платежи от россиян и не отправляют им переводы.

Кирьянов отметил, что проблема вторичных санкций стоит остро даже для ключевых партнеров России. При этом, по его словам, существуют альтернативные способы расчетов, в том числе с использованием цифрового рубля и российской платежной системы.

Это позволит контрагентам российских компаний избежать внимания финансовых разведок США и их союзников, считает депутат. Он отметил, что на бытовом уровне ряд стран уже нашли технические решения для сотрудничества с РФ.

До этого стало известно, что Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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