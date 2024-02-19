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В ЕС заявили, что легализуют использование доходов от активов РФ в ближайшие дни

Фон дер Ляйен: ЕС легализует использование доходов от активов РФ в ближайшие дни

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Евросоюз намерен уже в ближайшие дни легализовать использование процентных доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева. Об этом на пресс-конференции немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — сказала фон дер Ляйен, отметив, что все необходимые этапы пройдены и инициативу примут в ближайшее время.

17 февраля глава ЕК заявляла, что содружество использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины. А до этого фон дер Ляйен призвала европейские страны тратить больше на оборону, стимулировать оборонную промышленность Европы и наращивать производство.

Ранее стало известно, что Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы.

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