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«Золотые визы» оживили рынок коммерческой недвижимости Дубая

Bloomberg: реформы визового режима стимулировали спрос на офисы в Дубае

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Kamran Jebreili/AP

В период пандемии Дубай привлек «золотыми визами» и отменой требования о преобладании местных партнеров для иностранных специалистов, предотвращая кризис на рынке недвижимости. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным властей, в 2023 году в Дубае было выдано более 411 тысяч бизнес-лицензий — на 30% больше, чем годом ранее. В Дубайском финансовом центре количество зарегистрированных фирм увеличилось на 26%, до 5,5 тысяч. Это отразилось на спросе на офисы.

В деловом квартале Дубая не хватает свободных площадей, арендные ставки продолжают расти. Одна из башен выставлена на продажу за $1,5 млрд. По заполняемости офисов Дубай опережает Лондон и Нью-Йорк.

На решение властей повлиял отток специалистов и конкуренция с соседними странами. Реформы позволили привлечь банкиров, IT-специалистов, предпринимателей. Дубай постепенно меняет имидж города временных мигрантов.

Рост числа компаний влияет и на другие сферы жизни Дубая. Власти планируют развитие транспортной инфраструктуры, чтобы справиться с увеличением численности населения. Несмотря на высокие ставки по ипотеке, спрос на элитную недвижимость растет.

Появление в Дубае представительств крупного бизнеса связано с близостью к нефтедолларам Персидского залива. Эксперты отмечают потенциал дальнейшего роста, но указывают на необходимость решения вопросов медстрахования и выхода на пенсию для привлечения долгосрочных специалистов.

До этого стало известно, что россияне перестали быть ключевыми покупателями недвижимости в Дубае.

Ранее в Банке России рассказали о повестке стран БРИКС в 2024 году.

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