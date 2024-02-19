В Россию продолжают поступать партии импортных яиц

За прошедшую неделю в Россию из Азербайджана поставили 2,1 млн пищевых яиц, из Турции — 316,8 тыс. яиц. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Продукция предназначена для реализации на территории РФ.

Решение об открытии рынка для азербайджанских яиц было принято в ноябре 2022 года, первые поставки начались в декабре. Турецкие яйца поступают в рамках тарифной льготы.

Всего с начала 2024 года в Россию из двух стран ввезли 22,3 млн пищевых яиц. Это позволило с начала 2023 года снизить средние цены на яйца на 2,6%.

До этого стало известно, что правительство и Минсельхоз РФ активно борются с ростом цен на яйца. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что принятые меры включают экспорт яиц из Азербайджана и работу над урегулированием ситуации.

Он также отметил важную роль обращений к президенту на прямой линии, хотя признал, что действия правительства были энергичными и до этого. Решение ЕЭК о снятии ввозных пошлин на куриные яйца до июня 2024 года также подчеркнуло стремление к смягчению кризиса.

Ранее в Минсельхозе заявили о намерении сдержать рост цен на молочные товары.