В МИД Германии заявили, что 13-й пакет санкций затронет сферу беспилотников

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 13-й санкционный пакет, который Евросоюз готовит в отношении России коснется вопроса поставок в РФ беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Reuters.

«Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении беспилотников», — сказала она.

Бербок отметила, что пакет почти согласован. Ожидается, что он будет введен к 24 февраля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявляла, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств. 17 февраля Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

15 февраля сообщалось, что ЕС и США обсудили в Брюсселе «жесткие» санкции против РФ, которые планируется приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Ранее в ЕС увеличили количество физлиц и юрлиц из России, против которых готовят санкции.