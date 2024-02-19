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Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу составила 49% в декабре

Центробанк: доля рубля в расчетах за экспорт в Европу составила 49% в декабре

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Доля рубля в расчетах РФ за экспорт со странами Европы в декабре прошлого года снизилась до 49%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

В декабре 2023 года при расчетах за экспорт из европейских стран долларами и евро оплачивалось в 41,5% случаев. В целом доля рубля в ходе расчетов за экспорт в декабре составила 36,1%, доля доллара и евро — 26,7%, а доля валют дружественных стран — 37,2%.

16 февраля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у курса рубля нет «искусственных подпорок», а на него влияют фундаментальные факторы. По ее словам, анализ показал, что основными факторами, которые повлияли на курс рубля, были улучшение торгового баланса и ужесточение нами денежно-кредитной политики. Именно это позволило укрепить валюту. До этого она заявила, что конфискация активов ЦБ странами Запада станет негативным сигналом для нацбанков других стран.

Ранее в Европе оценили «здоровье» российских банков.

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