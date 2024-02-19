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В США заявили, что у России есть все инструменты для продолжения СВО

BI: у России есть экономические возможности продолжать спецоперацию на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

У России есть все необходимые инструменты для продолжения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глобальный макростратег и эксперт по России Хасан Малик в интервью Business Insider.

По мнению американского эксперта, российская экономика не пострадала, поскольку кризис не достигает границ РФ. Также Малик отметил, что Украина не смогла достичь успеха в ударах по оборонным предприятиям и важной инфраструктуре России.

Собеседник издания добавил, что спрос на военные товары поддерживает ход кризиса. По его словам, спрос стимулирует отрасли, производящие эти товары, в первую очередь внутри страны, поскольку импорт в Россию ограничен из-за санкций со стороны США и их союзников.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что неэнергетическая часть российской экономики растет лучшими темпами, чем раньше.

По словам главы государства, российская экономика справляется с потерей такого потребителя энергоносителей, как Германия.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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