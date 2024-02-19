Латвия экспортировала в Россию виски на рекордную сумму

В 2023 году Латвия поставила России виски на рекордную сумму, втрое обогнав по этому показателю всех остальных вместе взятых экспортеров, сообщает РИА Новости.

На Латвию пришлась основная доля поставок в Россию — 73% всего объема в денежном выражении, или $251,2 млн. Второе месте заняла Литва, поставившая виски на $39 млн.

Великобритания экспортировала в Россию виски на $14,8 млн. На $7 млн поставили продукции Франция и Армения.

Агентство отмечает, что Латвия и Литва по сравнению с 2022 годом увеличили поставки в Россию в 3,5 и 4 раза. В то же время экспорт виски из Великобритании и Франции сократился — 23% и 27%.

Ранее сообщалось, что поставки импортного алкоголя в Россию по итогам 2023 года выросли на 7%, до более 520 млн литров.

В январе стало известно, что российский производитель и дистрибьютор алкоголя Ladoga начал контрактное производство виски в Китае под брендом Kubao. Первая партия бутылок уже ввезена в Россию и доступна к покупке.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.