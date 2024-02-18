Apple столкнулась с угрозой крупного штрафа от Еврокомиссии

Европейская Комиссия в марте планирует наложить штраф на компанию Apple в размере около €500 млн за нарушение антимонопольных норм ЕС в сфере музыкального стриминга. Информацию об этом предоставила газета Financial Times (FT), ссылаясь на пять источников, знакомых с деталями антимонопольного расследования.

«ЕС наложит на Apple первый в истории штраф в €500 млн за потоковую передачу музыки», — указывается в статье.

Согласно данным издания, расследование было начато после жалобы шведской стриминговой платформы Spotify в 2019 году. Оно направлено на выяснение, приводят ли действия Apple к дополнительным расходам для пользователей его устройств и конкурентным убыткам для европейских стриминговых сервисов. Согласно предварительным выводам Еврокомиссии, система оплаты музыкального контента в App Store повышает затраты конкурирующих платформ за счет 30% комиссии, которую Apple взимает за стриминг контента. Также компания обвиняется в ограничении прав пользователей и неинформировании их о альтернативных услугах стриминга, что, по мнению Еврокомиссии, нарушает конкурентные правила ЕС.

Источники FT сообщили, что ЕК пришла к заключению о незаконности действий Apple и обвинит компанию в злоупотреблении своим влиятельным положением и нарушении торговых условий. Предполагаемый штраф станет первым в истории Apple за антимонопольные нарушения в сфере музыкального стриминга.

В январе Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Apple, TikTok, Wikimedia могут оштрафовать за неудаление запрещенного контента.