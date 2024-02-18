Грузия снизила долю «замороженных» вкладов россиян в иностранной валюте

Национальный банк Грузии снизил долю вкладов российских граждан в иностранной валюте, которую банки не могут выдать по первому требованию. Об этом сообщил комитет национальной стабильности регулятора.

Согласно сообщению, теперь банки должны держать в ликвидных активах около 40% от вкладов россиян, как и от вкладов других нерезидентов. Ранее эта доля составляла 80%.

По данным Нацбанка, после введения 80% ставки оттока объем вкладов россиян стабилизировался и их доля в общих депозитах банков снизилась.

По состоянию на 16 февраля 2024 года общая сумма вкладов россиян в грузинских банках составляет 3,5 млрд лари (около $1,32 млрд). Таким образом, банки получили возможность более свободно использовать около 1,4 млрд лари из этих средств.

В конце 2022 года россиянам и белорусам начали закрывать счета в Bank of Georgia без объяснения причин.

Ранее Индия нашла способ расплатиться за российскую нефть марки Sokol.