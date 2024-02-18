Путин отметил особый вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, партнерские компании нацелены на укрепление технологического суверенитета страны, в них участвуют научные коллективы и предприятия в энергетическом машиностроении, металлургии, строительстве и других отраслях.

Он поздравил коллектив компании с годовщиной, отметив, что она работает в интересах страны и обеспечивает ее энергетическую безопасность.

«Газпром» 12 января установил новый исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России.

До этого стало известно, что «Газпром» 12 января установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC. 27 декабря 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поставки российского газа в Китай в 2023-м будут в полтора раза выше, чем в 2022 году.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».