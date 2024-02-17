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ЕК планирует ужесточить меры против обхода санкций в отношении РФ

ЕК: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода антироссийских санкций ЕС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, слова которой передает ТАСС.

«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — сказала она.

17 февраля Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

Днем ранее стало известно, что Европейский союз не исключает возможность введения санкций против КНДР за якобы военные поставки России.

До этого сообщалось, что Евросоюз в 2023 году закупил нефти и газа из России на €30 млрд, что в 2,9 раза ниже, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швейцарии расследует нарушения санкций против РФ.

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