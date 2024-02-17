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В Европе появился новый вид инфляции

Евродепутат Борзан: в ЕС появился новый вид инфляции из-за конфликта на Украине

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Евросоюз столкнулся с новым видом инфляции, который возник в том числе на фоне конфликта на Украине, заявила член Европарламента (ЕП) от Хорватии Биляна Борзан. Ее слова приводит «Лента.ру».

Новому явлению дали название «скимпфляция». При этом виде инфляции производители не просто повышают цены, но еще и снижают качество товаров.

По словам Борзан, после начала СВО ряд ингредиентов во многих продуктах питания был заменен на менее качественные. Так, например, подсолнечное масло начали заменять пальмовым. Эти меры рассматривались как временные, однако продолжают сохраняться по сей день, отметила дипломат.

«Особую тревогу вызывает то, что некоторые производители не информируют потребителей об изменении состава на упаковке, а пищевая ценность уже не соответствует исходным данным», — подчеркнула Борзан.

По последним данным, годовая инфляция в ЕС составила 3,1%.

Ранее Эльвира Набиуллина объяснила, почему инфляция в России замедляется.

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