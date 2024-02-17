Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции

Россияне в январе вновь лидировали среди иностранцев по покупке жилья в Турции

close
100%
Shutterstock

Граждане России в январе приобрели 555 лотов недвижимости в Турции и снова заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в стране, пишет ТАСС со ссылкой на национальный институт статистики. Россиянам удается сохранять лидерство на протяжении почти двух лет подряд.

Помимо россиян недвижимость в Турции активно приобретали иранцы (208 объектов) и украинцы (127 объектов). Всего по итогам прошлого месяца иностранцы купили в республике 2061 объект. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Чаще всего жилье приобретали в Анталье и Стамбуле. В этих городах за январь было продано 747 и 710 лотов соответственно.

Между тем в России зафиксировали масштабное падение стоимости квартир. За январь 56% выставленных на продажу объектов снизились в цене.

До этого в РФ зафиксировали сокращение доли молодых клиентов на рынке недвижимости.

Ранее стало известно, сколько россияне тратили на покупку жилья в ОАЭ в 2023 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами