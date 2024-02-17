Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции

Граждане России в январе приобрели 555 лотов недвижимости в Турции и снова заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в стране, пишет ТАСС со ссылкой на национальный институт статистики. Россиянам удается сохранять лидерство на протяжении почти двух лет подряд.

Помимо россиян недвижимость в Турции активно приобретали иранцы (208 объектов) и украинцы (127 объектов). Всего по итогам прошлого месяца иностранцы купили в республике 2061 объект. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Чаще всего жилье приобретали в Анталье и Стамбуле. В этих городах за январь было продано 747 и 710 лотов соответственно.

Между тем в России зафиксировали масштабное падение стоимости квартир. За январь 56% выставленных на продажу объектов снизились в цене.

До этого в РФ зафиксировали сокращение доли молодых клиентов на рынке недвижимости.

Ранее стало известно, сколько россияне тратили на покупку жилья в ОАЭ в 2023 году.