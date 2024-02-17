Россия снизит пошлину на экспорт зерновых

Пошлина на экспорт российской пшеницы с 21 февраля снизится на 2,7% и составит 3 952,9 рубля против 4 058,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень сократится до 190 рублей за тонну против 219,5 рубля за тонну неделей ранее. Ставка на вывоз кукурузы упадет до 1 083,5 рубля за тонну с 2 278,7 рубля за тонну.

Такие пошлины будут действовать до 27 февраля включительно.

До этого Минсельхоз предложил увеличить квоту на вывоз зерна за рубеж.

На днях отечественные ритейлеры выступили против включения зерновых продуктов, таких как готовые завтраки, отруби и смеси для выпечки, в государственную информационную систему «Зерно». Это может привести к резкому подорожанию продукции и дополнительным издержкам, считает бизнес. По словам экспертов, компаниям будет проще и дешевле полностью убрать эту категорию товаров из торговых сетей.

Ранее сообщалось, что Ливия значительно нарастила импорт пшеницы из России.