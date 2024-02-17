Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россия снизит пошлину на экспорт зерновых

Россия с 21 февраля снизит пошлину на экспорт пшеницы на 2,7%

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Пошлина на экспорт российской пшеницы с 21 февраля снизится на 2,7% и составит 3 952,9 рубля против 4 058,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень сократится до 190 рублей за тонну против 219,5 рубля за тонну неделей ранее. Ставка на вывоз кукурузы упадет до 1 083,5 рубля за тонну с 2 278,7 рубля за тонну.

Такие пошлины будут действовать до 27 февраля включительно.

До этого Минсельхоз предложил увеличить квоту на вывоз зерна за рубеж.

На днях отечественные ритейлеры выступили против включения зерновых продуктов, таких как готовые завтраки, отруби и смеси для выпечки, в государственную информационную систему «Зерно». Это может привести к резкому подорожанию продукции и дополнительным издержкам, считает бизнес. По словам экспертов, компаниям будет проще и дешевле полностью убрать эту категорию товаров из торговых сетей.

Ранее сообщалось, что Ливия значительно нарастила импорт пшеницы из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами