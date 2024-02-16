Чистая прибыль Совкомбанка за 2023 год достигла 95 млрд рублей

Чистая прибыль Совкомбанка по итогам 2023 года достигла 95 млрд рублей (4,6 рубля на акцию), свидетельствуют данные отчета финансовой организации по МСФО. При этом регулярная чистая прибыли составила 62 млрд рублей, а нерегулярная — 33 млрд рублей.

«Прошедший год стал для нас историческим. Совкомбанк вышел на IPO, а также показал рекордные за всю историю банка результаты по чистой прибыли. Для максимально комфортного прохождения периода высоких ставок в 2024 году мы создали дополнительные резервы по кредитному портфелю и рассчитываем на сохранение темпов роста в текущем году», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Банк планирует предложить совету директоров вынести на рассмотрение годового собрания акционеров, которое состоится в июне 2024 года, вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% чистой прибыли. Дивиденды, таким образом, составят 1,1 рубля на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 5 млрд рублей, которые уже были выплачены в 4 квартале прошлого года.

Ранее Совкомбанк объявил о намерении приобрести «Хоум банк». Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года.