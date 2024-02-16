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Совкомбанк хочет купить «Хоум Банк»

Совкомбанк хочет приобрести «Хоум Банк», завершение сделки планируют в этом году

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Совкомбанк объявил о намерении приобрести «Хоум банк», ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

Там подчеркнули, что сделка будет реализована после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

Первым этапом сделки станет покупка 51% акций «Хоум Банка» за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.

В рамках второго этапа, который должен продлиться до конца года, кредитная организация планирует приобрести оставшиеся 49% «Хоум Банка». Они будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов, говорится в публикации.

До этого председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может рассмотреть введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных россиян.

16 февраля Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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