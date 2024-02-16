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В ЦБ заявили об ухудшении ситуации с зарубежными расчетами бизнеса

Набиуллина: ЦБ зафиксировал ухудшение ситуации с расчетами бизнеса за рубежом

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Банк России/YouTube

Банк России видит, что в последнее время происходило ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами отечественного бизнеса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Набиуллиной, на фоне возникшей ситуации в проработке находится все большее количество альтернативных способов платежей. Центробанк активно участвует в переговорах и вместе с бизнесом думает над этими решениями.

Например, регулятор видит перспективы в использовании цифровых финансовых активов и в развитии расчетов в цифровых валютах центральных банков, отметила Набиуллина.

«Но, конечно, основное направление — это расчеты в национальных валютах», — сказала она.

При этом, добавила глава ЦБ, упор делается и на использование для расчетов независимых инфраструктур, и развитие системы корреспондентских отношений.

До этого российский генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что Москва и Анкара активно работают над созданием альтернативных платежных механизмов из-за проблемы с платежами россиян на территории Турции.

В начале февраля турецкие банки стали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России.

Ранее россиянам рассказали, как вывести деньги из зарубежного банка при блокировке счета.

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