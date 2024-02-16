Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украина введет спецрежим для предприятий ОПК

Шмыгаль: Украина введет спецрежим для предприятий ОПК в 2024 году

close
100%
Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны предусмотрело введение специального режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2024 году. Слова премьера приводится в его Telegram-канале.

«Первый приоритет остается без изменений — это обороноспособность и безопасность для наших граждан... Все внутренние ресурсы мы направляем на усиление обороны. Больше оружия и техники, дронов, ракет. Больше снарядов. Оборудованные оборонные рубежи», — заявил он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что среди важных задач — организация локализации производства и ремонта западного оружия и создание специального режима для предприятий ОПК.

До этого премьер-министр Украины сообщил, что правительство создает специальный комитет по координации военной промышленности. Он рассказал, что комитет возглавит премьер-министр, также в состав войдут министры стратегических отраслей, обороны и финансов, а также вице-премьеры по экономике, по инновациям и главы МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина строит серьезную линию обороны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами