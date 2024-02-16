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Набиуллина заявила, что у курса рубля нет «искусственных подпорок»

Набиуллина: на курс рубля влияют фундаментальные факторы

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Банк России

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что у курса рубля нет «искусственных подпорок», а на него влияют фундаментальные факторы. Ее слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Каких-то там специальных искусственных факторов, неизвестных факторов искусственного в этом мире. Главное — это влияние нашей денежно-кредитной политики и состояние торгового баланса», — сказала она.

По словам Набиуллиной, анализ показал, что основными факторами, которые повлияли на курс рубля, были все-таки улучшение торгового баланса и ужесточение нами денежно-кредитной политики. Именно это позволило укрепить валюту.

До этого она заявила, что конфискация активов Центробанка со стороны Запада станет негативным сигналом для национальных банков других стран, а также явным нарушением базовых принципов экономического сотрудничества между государствами.

По мнению Набиуллиной, в международном праве сохранность международных активов стран — один из ключевых принципов, базовых принципов иммунитета активов центральных банков от принудительных мер взыскания.

Ранее Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть размер шагов по снижению ставки.

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