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Набиуллина отреагировала на риск конфискации активов России

Глава ЦБ Набиуллина назвала конфискацию активов РФ негативным сигналом для мира

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Конфискация активов Центробанка со стороны Запада станет негативным сигналом для национальных банков других стран, а также явным нарушением базовых принципов экономического сотрудничества между государствами. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы считаем, что это будет сильный негативный сигнал и другим центральным банкам, и, по сути, нарушение базовых принципов защищенности резервов центральных банков», — отметила она.

По мнению Набиуллиной, в международном праве сохранность международных активов стран — один из ключевых принципов, базовых принципов иммунитета активов центральных банков от принудительных мер взыскания.

«Этот иммунитет обеспечивает стабильность системы международных финансов. Отступление от этого принципа, на наш взгляд, приведет к подрыву, пусть постепенному, но подрыву системы международных финансов и позиции резервных валют в мире», — добавила она.

Глава ЦБ заверила, что Россия будем принимать все необходимые меры для того, чтобы защищать законные интересы страны в данной ситуации.

В начале февраля МИД Эстонии призвал страны Евросоюза конфисковать российские активы в размере €150 млрд до выборов президента США.

Необходимость ускорения процедуры связали с опасениями о смене курса Америки в отношениях с Россией из-за возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США на выборах в ноябре 2024 года.

Ранее в МИД России назвали воровством стремление использовать активы России на Западе для помощи Украине.

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