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Россия резко сократила вывоз бензина

«Ъ»: поставки бензина из России за рубеж с начала 2024 года упали на 27%

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Depositphotos

Поставки высокооктановых бензинов из России за границу с начала 2024 года просели на 27% по сравнению с показателями за аналогичный период 2023-го, до 639 тыс. тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среднесуточный объем вывоза в январе составил 14,7 тыс. тонн против 20,1 тыс. тонн годом ранее. За период с 1 по 13 февраля экспорт упал на 28% год к году.

Такая динамика связана с внеплановыми ремонтными работами на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), пояснили аналитики. По этой же причине в стране сократились объемы переработки нефти. Так, в прошлом месяце показатель упал на 4% год к году, до 747,9 тыс. тонн в сутки.

В конце января российских нефтяников уличили в недостаточных поставках топлива.

До этого сообщалось, что на автозаправках в России могут запретить продажи только премиального топлива.

Ранее ФАС завела 28 дел о завышении цен на топливном рынке.

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