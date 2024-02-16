В турецком банке пояснили причину запроса ВНЖ у клиентов-россиян

Запрос турецким банком Denizbank вида на жительство (ВНЖ) у российских граждан связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. Об этом сообщил РИА Новости представитель банка в Анкаре.

Накануне РБК сообщал, что Denizbank начал спрашивать о наличии ВНЖ у части российских клиентов. Речь идет о массовой рассылке сообщений от банка, которые получила примерно треть всех клиентов, являющихся гражданами РФ.

В Denizbank объяснили РИА Новости, что это обычная практика регулятора — обновлять свою базу данных и запрашивать клиентов об изменениях или просить их предоставить необходимые документы.

Представитель банка подчеркнул, что эти процедуры не имеют никакого отношения к санкционному давлению США.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Газета Ekonomim сообщала, что министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.

Ранее сообщалось, что США пригрозили банкам Турции, осуществляющим денежные переводы в Россию.