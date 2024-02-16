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Названы страны, которые больше других пострадают от остановки транзита газа через Украину

Аналитик Юшков: Европа пострадает от остановки транзита газа через Украину

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Vasily Fedosenko/Reuters

Больше всего от остановки транзита российского газа через Украину пострадают страны центральной, западной и северо-западной Европы. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Аналитик напомнил, что сейчас трубопроводный газ из России в Европу поступает по двум маршрутам: через Украину и по «Турецкому потоку». Топливо, транспортируемое через Турцию, доходит до Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии и Венгрии. Вся остальная Европа — Словакия, Чехия, Австрия, Германия, Италия, Франция, Бельгия и другие страны — фактически получает газ через Украину, отметил эксперт.

«Они все понемножку разбирают те объемы, которые приходят через Украину в Австрию, поэтому, конечно, они все от этого пострадают», — резюмировал Юшков.

Однако критического эффекта от остановки транзита ждать не стоит, добавил аналитик. За последние два года объем поставок российского газа в Европу и так значительно сократился, пояснил Юшков. Так, в 2021 году в регион поступило порядка 160 млрд куб. м газа из РФ, а в 2023-м — 27-28 млрд куб. м, из которых лишь 14,5 млрд куб. м пришлось на транзит через Украину.

Накануне ЕС заявил, что не планирует продлевать контракт с Россией на транзит газа через Украину после истечения соглашения в конце 2024 года.

Ранее в Совфеде назвали чушью заявление о намерении Евросоюза жить без российского газа.

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