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Рубль занял рекордную долю в расчетах РФ за импорт из Америки и Африки

РИА Новости: рубль побил рекорд доли в расчетах РФ за товары из Америки и Африки

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Shutterstock

Рубль смог занять рекордную долю в расчетах РФ за импорт из Африки и Америки, но больше всего за товары им платили в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального Банка России.

Отмечается, что доля рубля в импорте товаров в декабре продемонстрировала рост на 2,2%, до 31%. При этом она превысила рекорд в расчетах за товары из американских и африканских стран до 35,1% и 48,1% соответственно.

Также сообщается, что рубль чаще всего использовался при оплате импорта из Европы, где его доля составила 49%

До этого директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович заявила, что ведомство в 2023 году сняло более 30 барьеров, мешавших работе отечественных экспортеров на новых рынках. По ее словам, за последние два года меры поддержки экспортеров адаптировали под новые реалии — теперь российский экспорт активнее идет на Восток. «Иногда это требует чуть больше финансов, упрощения клиентского пути для экспортеров, — отметила Щур-Труханович. — Наша задача — расширять присутствие на внешних рынках, смотреть на Африку как на перспективный рынок, усиливать позиции на азиатских рынках и Ближнем Востоке».

Ранее в России сократился грузооборот морских портов.

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