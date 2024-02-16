Москва примет участие в финансировании ВСМ до Санкт-Петербурга

Москва примет участие в финансировании строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Петербурга. Об этом со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина сообщает «Интерфакс».

По словам Собянина, в финансировании ВСМ «по мере возможностей» будут участвовать все регионы, по территории которых пройдет трасса: Москва, Подмосковье, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Петербург. Московский городской вокзал в Зеленограде станет больше, к нему дополнительно построят новые пути и эстакады. Дополнительный терминал для ВСМ будет также на Рижском вокзале.

Развивая тему, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что со стороны Москвы поезда будут уходить с Ленинградского вокзала с остановками на Рижском вокзале, на Петровско-Разумовской и в Зеленограде.

Предполагается, что на строительство ВСМ Москва — Петербург будет выделено более 600 млрд рублей из федерального бюджета.

15 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСМ Москва — Петербург станет стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

До того губернатор Санкт-Петербурга назвал ключевые проекты развития города.

Ранее сообщалось, что движение по высокоскоростной магистрали Москва — Петербург запустят в 2028 году.