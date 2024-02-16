ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк РФ на заседании совета директоров в пятницу оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — отметил ЦБ.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица назвал решение ЦБ ожидаемым.

«Банк России сохранил ключевую ставку на фоне сохранения риска повышения инфляции. Таким образом, сохранение ключевой ставки — это компромиссное решение между необходимостью сдерживать темпы роста цен и сохранять возможности для кредитования бизнеса, который, конечно, заинтересован в существенном снижении ставки для обеспечения расширенного производства», — пояснил экономист.

Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru» сохранение ключевой ставки неизменной в силу того, что не изменились текущие инфляционные тренды.

По данным Росстата, второй месяц подряд годовые темпы инфляции равны 7,4%.

«Цены перестали расти, появились первые признаки замедления роста, однако процесс не носит фронтального, устойчивого характера. Замедление инфляции во время электорального цикла — распространенное явление. Тем не менее рост цен может остаться высоким, особенно в продовольственном секторе, на который приходится почти 40% потребительской корзины. Высокие доходы населения и спрос позволяют производителям еды перекладывать издержки в цены. Вероятно, инфляция будет выше прогнозов рынка и ЦБ — свою лепту внесет июньская индексация тарифов, которой не было полтора года», — отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

По его словам, эффект стабилизирующих мер Банка России еще не проявился полностью — это происходит в течение трех-пяти кварталов.

«Поэтому ждать снижения ключевой ставки стоит не раньше начала второго полугодия 2024 года, после того как регулятор оценит эффект принятых мер, траекторию продовольственной инфляции и влияние повышения тарифов на стоимость услуг», — заключил Федоров.

По мере снижения геополитической напряженности, развития внутреннего рынка и обеспечения глубокого импортозамещения ключевую ставку можно будет снижать и переходить к внутреннему механизму формированию цен на продукцию и сырье, счел Перепелица. В среднесрочной перспективе во второй половине года возможно плавное снижение ключевой ставки до 12-13%, предположил экономист.

Ранее восемь банковских аналитиков и экономист предрекли «Газете.Ru» сохранение ключевой ставки 16 февраля.