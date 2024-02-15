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Турецкий Denizbank усложнил работу с россиянами

РБК: Denizbank начал спрашивать о наличии ВНЖ у части российских клиентов

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Lefteris Pitarakis/AP

Турецкий Denizbank начал спрашивать о наличии вида на жительство (ВНЖ) у части российских клиентов. Об этом сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на посредников, которые помогают осуществлять открытие карт россиянам.

Речь идет о массовой рассылке сообщений от банка, которые получила примерно треть всех клиентов-россиян, с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие наличие ВНЖ. Информацию об этой рассылке подтверждают как в местных тематических чатах, так и местные посредники.

Один из них, Сергей Овсянников уточняет, что центральный офис турецкого банка не дал объяснений, для чего собираются эти данные. Овсянников предположил, что это, возможно, будет связано с тем, что россиянам, которые не проживают в Турции, планируют заблокировать счета, мотивируя это недостаточным размером баланса. Конкретная сумма на балансе, необходимая для сохранения счета, не уточняется.

Другой посредник, Елена Чернышова, предполагает, что рассылка писем связана с обновлением данных в Denizbank и блокирование счетов может коснуться только неактивных — тех счетов, на которых нет денег и движений средств.

До этого cтало известно, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги.

Ранее турецкие обменники стали предлагать россиянам новый способ конвертации средств в валюту.

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