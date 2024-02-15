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Стало известно, насколько сократились международные резервы России

Международные резервы России за неделю сократились еще на $6 млрд

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Международные резервы России за период со 2 по 9 февраля сократились еще $6 млрд, до $580,4 млрд (-1,03%). Об этом сообщает Центробанк РФ.

Неделей ранее объем международных резервов РФ снизился на $1,4 млрд, с $587,8 млрд до $586,4 млрд. На 1 февраля 2023 года значение составляло $597,035 млрд.

До этого газета Financial Times писала, что устойчивость российской экономики в условиях западных санкций оказалась удивительным событием для многих зарубежных экономистов.

На днях первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что российская экономика сейчас твердо стоит на «территории позитивного роста».

Накануне Нового года МВФ улучшил прогноз по темпам роста экономики РФ в 2024 году до 2,6%. Прогноз на 2025 год повысили с 1% до 1,1%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рост экономики России в 2023 году превысил среднемировые темпы.

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