Россия удвоила поставки СПГ в одну азиатскую страну

Южная Корея в январе купила 252 тыс. тонн российского сжиженного природного газа (СПГ). Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни.

Всего за месяц Южная Корея импортировала 4,912 млн тонн СПГ, что на 3%, или примерно один танкер-газовоз, меньше значения прошлого января.

Объем поставок СПГ из Австралии, крупнейшего импортера газа Южной Кореи, почти не изменился и составил 1,18 млн тонн (-3%). Между тем поставки топлива из США увеличились на 34%, до 691 тыс. тонн, а из Катара — на 32%, до 818 тыс. тонн.

До этого Евросоюз заявил, что не планирует продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину после истечения контракта в конце 2024 года. При этом в Еврокомиссии пообещали найти альтернативное решение для стран, покупающих российский газ.

Ранее правительство РФ продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ».