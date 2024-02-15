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Инфляция в Аргентине превысила 250%

Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%

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Natacha Pisarenko/AP

Инфляция в Аргентине за 12 месяцев достигла 254,2%. Об этом сообщается в отчете Национального института статистики и переписи населения Аргентины (INDEC).

По итогам января 2024 года инфляция в стране составила 20,6%. Стоимость услуг в сфере красоты за месяц взлетела на 44,4%. Транспортные услуги подорожали на 26,3%. Телефонная связь и интернет в Аргентине за январь стали дороже в среднем на 25,1%.

Стоимость одежды и обуви изменилась менее значительно. Цены выросли на 11,9%. Образование в стране за период подорожало на 0,9%.

В конце 2023 года в Аргентине сменился президент. С 10 декабря должность занимает Хавьер Милей. Его приход к власти назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.

Две недели назад у здания конгресса Аргентины прошла акция протеста против проведения реформ, на которых настаивал новоизбранный президент.

Ранее сообщалось, что Милей отказался от рассмотрения своих реформ в парламенте.

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