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Стоимость перевозки товаров между Азией и Европой выросла на 400%

Еврокомиссар Джентилони: рост стоимости поставок из Азии в Европу составил 400%

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Global Look Press

Стоимость перевозки товаров между Азией и европейскими странами выросла на 400% из-за ситуации в Красном море. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, его цитирует ТАСС.

«Из-за перенаправления перевозок из Красного моря сроки поставок между Европой и Азией выросли на 10-15 дней, а их стоимость увеличилась на 400%», — сообщил Джентилони.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

В декабре одна из крупнейших судоходно-логистических компаний AP Moller-Maersk объявила о решении временно прекратить перевозку всех грузов через акваторию Красного моря. Причиной послужили атаки хуситов на суда компании. Теперь контейнеровозы вынуждены идти по маршруту через мыс Доброй Надежды. В результате расстояние увеличилось на порядка 13 тыс. км, расходы корпорации на топливо выросли на 50%. Это, в свою очередь, сказалось на стоимости перевозок. Цены за контейнер увеличились на сотни долларов.

О схожей ситуации сообщали и другие логистические компании.

Ранее стало известно, что в Британии может образоваться дефицит чая из-за конфликта в Красном море.

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