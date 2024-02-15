Эксперт объяснил, отразится ли на гражданах РФ банковский запрет Узбекистана

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в эфире Tsargrad.tv прокомментировал планы властей Узбекистана разрешить банкам не открывать счета и не проводить операции для лиц под санкциями. По словам эксперта, с локальными валютами проблем не будет. Другое дело, если речь о долларах и евро.

«Понятно, что они не хотят попадать под санкции, под вторичные международные санкции, американские. И поэтому странно, что они до сих пор открывали счета людям под санкциями. Но, с другой стороны, количество людей, которые у нас под санкциями, ограничено», — отметил Зубец.

Он подчеркнул, что для большинства граждан России доступ к международным финансовым услугам сохранится. Что касается людей, попавших под санкции, по его словам, это, как правило, люди обеспеченные, которые не нуждаются в узбекских финуслугах.

Накануне парламент Узбекистана принял в первом чтении законопроект, разрешающий банкам не открывать счета и не проводить операции для лиц под санкциями. Также ЦБ республики получит право устанавливать требования по управлению подобными рисками.

В парламенте отметили, что это поможет избежать разрыва отношений с иностранными банками и введения ограничений против финучреждений Узбекистана.

В начале февраля стало известно, что турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Ранее сообщалось, что Турция и РФ работают над решением проблемы денежных переводов.