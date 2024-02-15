Баффет вложился в неизвестную фирму

Крупнейшая в мире холдинговая компания Berkshire Hathaway, контролируемая американским миллиардером Уорреном Баффетом, продала более 10 млн акций Apple и вложилась в загадочный бизнес. Это следует из формы 13-F о сделках холдинга за четвертый квартал 2023 года, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Из документа неясно, кто конкретно сократил долю в Apple — сам Баффет или два других управляющих. В Berkshire Hathaway второй раз подряд обратились к SEC с просьбой не раскрывать данные о части активов.

Между тем стоимость инвестиционного портфеля холдинга к концу декабря достигла $347 млрд. Для сравнения: в третьем квартале она составила $313 млрд.

В четвертом квартале 2023 года в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 41 компании. Основную долю по-прежнему занимает IT-сектор (51,5%). На втором месте финансы (24,26%). Далее идут потребительские товары первой необходимости, энергетика, коммуникационные услуги и здравоохранение.

Весной 2023 года Баффет продал все акции тайваньского производителя чипов TSMC, который является главным поставщиком Apple.

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