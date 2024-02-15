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Москвичи стали чаще брать ипотеку

Росреестр: число ипотечных сделок в Москве за январь выросло на 11%

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В январе по Москве было зарегистрировано 7854 ипотечных сделки. Значение на 11% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе Росреестра.

В пятилетней ретроспективе рост числа ипотечных сделок в столице составил 23,8%. В январе 2020 года было оформлено 6346 договоров ипотечного кредитования.

Более того, прошлый месяц стал вторым по числу зарегистрированных ипотечных сделок в Москве за всю историю наблюдений. Он уступает лишь январю 2022 года, когда было оформлено 8353 договора.

К декабрю 2023 года количество сделок упало на 19%, однако это наименьшее снижение января к декабрю за пять лет. В последние годы оно варьировалось от 36% до 54%.

До этого аналитики обратили внимание на скачок спроса на альтернативные сделки с недвижимостью в Москве.

Ранее сообщалось, что продавцы «вторичек» в Москве стали охотнее делать скидки покупателям.

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