В России резко выросло число утечек данных из банков

В России резко подскочило число сливов данных клиентов финансовых организаций. За 2023 год утекла информация о 170,3 млн человек. Это в 3,2 превышает значение 2022 года, пишет РБК со ссылкой на исследование InfoWatch.

Всего за прошлый год российские финансовые организации допустили 64 случая утечки, что на 12,3% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превышает показатель 2021 года. При этом примерно половина сливов персональных данных пришлась на банки (46,9%).

«Существенный рост количества инцидентов связан с активизацией организованных групп хакеров, прежде всего — политически мотивированных хактивистов. Их главными задачами стали подрыв устойчивости, психологическое давление на финансовые организации и запугивание клиентов», — заявили авторы исследования.

На прошлой неделе российские банки раскритиковали идею ввести оборотные штрафы до ₽500 миллионов за утечки данных клиентов.

Ранее аналитики раскрыли количество телефонных номеров россиян, слитых в сеть в 2023 году.