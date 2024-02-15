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Цены на импортный алкоголь могут вырасти до 30%

Поставщиков призвали клеить акцизные марки на алкоголь в России вместо Латвии

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Варвара Гертье/РИА Новости

В Центральной акцизной таможне (ЦАТ) призвали поставщиков алкоголя ускорить процесс переноса маркировки ввозимого спиртного из Латвии в Россию, узнал РБК. Это грозит подорожанием импортного алкоголя до 30%.

Согласно источникам, в ЦАТ недовольны, что значительная часть ввозимого спиртного продолжает маркироваться вне РФ. Кроме того, в таможне подчеркнули, что на данный момент российское законодательство не предусматривает ответственность за маркировку продукцию за пределами страны.

До 2021 года в России действовал запрет на ввоз товаров без особых федеральных марок. Их наносили либо сами иностранные производители, либо партнерские склады. Из-за удобной и развитой инфраструктуры «экспортным хабом» для алкоголя и табака стала Латвия.

Три года назад в РФ запустился эксперимент по маркировке импортных товаров на территории страны. Изначально он проводился в Калининградской области, но в 2022-м расширился на всю Россию.

До этого российские производители поддержали повышение ввозных пошлин на БАД. Подробнее о том, какие изменения могут ждать российский рынок биодобавок, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России подорожало мороженое.

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