Стало известно, что с прилавков в РФ могут исчезнуть каши и готовые завтраки

Российские ретейлеры выступили против включения зерновых продуктов, таких как готовые завтраки, отруби и смеси для выпечки, в государственную информационную систему «Зерно». Об этом сообщает газета «Известия»..

По их мнению, это приведет к существенному удорожанию продукции и дополнительным издержкам для бизнеса.

Как заявил источник в одной из крупнейших торговых сетей, компаниям будет проще и дешевле полностью убрать данную категорию товаров с полок магазинов, нежели подключаться к новой системе.

Согласно оценкам интернет-магазинов, затраты на интеграцию с ФГИС «Зерно» в ближайшие три года могут составить около 12 млрд рублей. Эти средства пойдут на найм дополнительных сотрудников для ввода данных и подключение логистической инфраструктуры.

Тем временем депутаты Госдумы уже подготовили законопроект, который исключает розничную и оптовую торговлю из системы «Зерно». По мнению автора поправок — главы комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, отчитываться должны только производители и экспортеры зерновой продукции.

В Минсельхозе считают, что передавать данные в ФГИС можно автоматизировать. Однако бизнес опасается дополнительных расходов на интеграцию систем.

Ретейлеры отмечают, что доля готовых зерновых продуктов в их обороте не превышает 1,5%. Поэтому отказ от реализации таких товаров не нанесет существенного ущерба бизнесу.

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