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Биткоин обновил максимум с 3 декабря 2021 года

Биткоин достиг $52 тыс. на фоне ликвидации коротких ставок трейдеров

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Kin Cheung/AP

В четверг стоимость биткоина в ходе торгов подскочила на 6,43%, до $52,052 тыс. Об этом свидетельствуют данные платформы Coindesk.

Это максимальный уровень с декабря 2021 года. К 18:13 мск рост замедлился до 6,11%, при этом курс достиг $51,558 тыс.

Скачок цены привел к массовым закрытиям коротких позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, за час были ликвидированы «шорты» на сумму более $33 млн.

Также выросла цена второй по капитализации криптовалюты Ethereum — она превысила $2700 и обновила предыдущий максимум 2024 года.

Накануне эксперты банка Standard Chartered предположили что курс биткоина может достичь $200 тыс. к концу 2025 года. Основным фактором для роста валюты является ожидаемое одобрение в США спотовых биткоин-ETF.

По мнению экспертов одобрение институциональными инвесторами рынка криптовалют приведет к «переломному моменту», сравнимому с революцией на рынке золота после запуска биржевых фондов на этот металл.

До этого сообщалось, что индекс «Страха и жадности» на крипторынке вырос до 76 пунктов из 100, что соответствует зоне «экстремальной жадности».

Ранее был назван срок, когда цена биткоина преодолеет исторический максимум.

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