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Москвичи нашли способ обойти ипотеку

Спрос на альтернативные сделки с недвижимостью в Москве за январь вырос до 60%

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Mos.ru

Спрос на альтернативные сделки купли-продажи вторичной недвижимости в Москве с начала января вырос до 60%. Это на 30 процентных пунктов (п. п.) выше, чем в конце прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Альтернативная сделка предполагает, что собственник продает квартиру и параллельно покупает взамен нее новую. Востребованность такого формата эксперты рынка объясняют высокими ипотечными ставками, снижением спроса на «вторичку», а также нежеланием россиян оставаться сейчас с наличными на руках.

По прогнозам аналитиков, к концу 2024 года доля подобных сделок на российском рынке недвижимости может вырасти еще на 10 п. п.

При этом россиянам рекомендовали проводить альтернативные сделки с риелтором. Специалист поможет оперативно проанализировать ситуацию, найти участника сделки и найти компромисс, отметили эксперты.

До этого сообщалось, что продавцы «вторичек» в Москве стали охотнее делать скидки покупателям.

Ранее стало известно, что в России резко упал спрос на вторичную недвижимость.

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