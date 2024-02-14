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Торговая палата Италии и России тестирует оплату рублями

Итало-российская торговая палата запустила тестовые расчеты в рублях

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Итало-российская торговая палата запустила пилотный проект по расчетам в рублях за итальянские товары, разрешенные к ввозу в РФ. Об этом сообщил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо, передает РИА Новости.

По его словам, на первом этапе система будет доступна только российским компаниям, являющимся членами палаты. Они смогут приобрести несанкционную итальянскую продукцию за рубли.

Глава ИРТП объяснил, что разработанная система позволяет палате платить за итальянские товары в рублях, а потом со своего счета в третьей стране переводить эти деньги в Италию. Для этого ИРТП договорилась с армянским банком, каким именно — не уточняется.

Тестовый режим рассчитан на три месяца. После анализа результатов будет принято решение о полноценном запуске механизма для всех российских фирм. В ИРТП сейчас входят около 250 компаний, бóльшая часть — итальянские.

18 декабря Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций против России. В рамках него европейские компании обязаны оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. Также уже обсуждаются 13-й и 14-й пакеты санкций.

Ранее Путин рассказал о доле нацвалют в ЕАЭС.

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