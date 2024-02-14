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Стало известно, сколько западных компаний на самом деле покинули Россию

Мантуров: около 80% западных компаний сохранили бизнес в России

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Павел Лисицын/РИА Новости

За последние два года Россию покинула только пятая часть крупных западных компаний. Остальные 80% сохранили бизнес в стране, а некоторые даже продолжают наращивать инвестиции, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам министра, из России официально ушли порядка 100 европейских компаний из 500. Аналогичная ситуация наблюдается среди американских корпораций — из 350 компаний, присутствующих в России до 2022 года, к 2024-му ушло лишь 66 (19%).

«Это говорит о том, что наш рынок интересен и наш потенциал также интересен», — отметил Мантуров.

Главным образом, иностранный бизнес в России привлекает высокая доступность энергоносителей относительно возможностей западного рынка, считает глава Минпромторга.

Накануне сообщалось, что Россия в 2023 году стала лидером по иностранным инвестициям в экономику Ирана.

Ранее стало известно, что Москва и Тегеран ведут переговоры о создании энергомоста Россия — Закавказье — Иран.

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