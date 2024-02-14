Сбер заблокировал 15 тыс. карт мошенников

Сбербанк провел эксперимент по одномоментной блокировке 15 тысяч банковских карт и счетов дропперов. Об этом сообщил зампредправления кредитной организации Станислав Кузнецов на полях форума по кибербезопасности, передает «Интерфакс».

По его словам, операция прошла успешно — после заморозки счетов не поступило ни одной жалобы от законных владельцев.

«Мы попали в яблочко на 100%», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что Сбербанк уже научился эффективно блокировать финансовые операции мошенников.

«Дропперы нас уже побаиваются и не хотят с нами связываться», — констатировал топ-менеджер.

До этого ЦБ сообщил, что в 2023 году из банков было похищено 15,8 млрд рублей — на 11,5% больше, чем годом ранее. Сбер надеется, что обмен информацией в банковской сфере позволит сдержать активность злоумышленников.

В прошлом году россиянам рассказали, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда».

Ранее ЦБ предложил ввести лимит на внесение наличных в банкомате.