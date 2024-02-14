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Лавров оценил перспективу создания единой валюты в рамках БРИКС

Лавров: инициатива о единой валюте БРИКС не имеет перспективы на данном этапе

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Вопрос создания единой валюты в рамках БРИКС в настоящее время скорее является бесперспективным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на «Правительственному часу» в Госдуме.

«Наиболее активно тему, связанную с этим вопросом, продвигает Бразилия. Они даже упоминали возможность создания единой валюты БРИКС, что на данном этапе едва ли имеет перспективы», — считает Лавров.

При этом ранее министр признал, что доллар, как мировая валюта, уже превратился в действующее или потенциальное оружие для решения политических задач западных стран, которые используют его в качестве инструмента принуждения.

До этого бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что если страны БРИКС создадут свою собственную валюту, то это будет означать крах господства доллара в мире.

Ранее в Иране заявили, что ШОС и БРИКС должны отказаться от доллара и перейти на нацвалюты.

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