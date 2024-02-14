Бывший президент США Дональд Трамп много раз призывал ввести рейтинг для стран-членов НАТО. Об этом напомнил во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, идея помощника Трампа о том, чтобы в НАТО ввели рейтинг не нова. Накануне чиновник предложил наказывать тех, кто не вкладывает 2% своего ВВП.

«Мы видели, но давайте вспомним, что в свою бытность президентом США это был один из главных посылов Трампа. Он повторял это. Новизны нет в подходе к этой проблеме», — отметил Песков.

До этого стало известно, что 14 февраля НАТО выпустит заявление о том, что в 2024 году оборонные расходы 18 его членов достигнут целевого показателя 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) или даже превысят его. Британская газета Financial Times (FT) подчеркнула, что в 2016 году лишь пять стран — членов НАТО направили на военные нужды больше 2% своего ВВП. В 2022 году таких стран стало семь, а в прошлом году — уже 11.

Собеседник газеты отметил, что в Североатлантическом альянсе ждут выхода примерно двух третей стран-союзников на уровень 2% ВВП.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.