Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стоимость биткоина превысила $51 тыс.

Стоимость биткоина превысила $51 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года

close
100%
Depositphotos

Стоимость биткоина во время торговой сессии поднималась на 2,29%, до $51,205 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 12:12 по московскому времени.

По состоянию на 12:14 (мск) биткоин замедлил рост до $51,040 тыс. (+1,95%). Последний раз стоимость биткоина была выше $51 тыс. 3 декабря 2021 года.

До этого максимум 2024 года для курса биткоина составил $50,062 тыс. Эти данные были зафиксировали 12 февраля в 20:19 (мск), однако уже через восемь минут того же дня первая криптовалюта замедлила рост до $49,7258 тыс.

Накануне роста аналитики предсказывали резкое изменение курса биткоина. Они утверждали, что он может достичь отметки в 200 тысяч долларов к концу 2025 года.

Тем временем в Центробанке России сочли главным разочарованием 2023 года недостаточное продвижение в создании правового регулирования цифровых валют и цифровых прав.

Ранее в ЦБ рассказали, как получить выгоду от цифрового рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами