Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке

Московская биржа намерена возобновить торги на фондовом рынке в 11:35 мск. Информация об этом появилась на сайте биржи.

«Торги на фондовом рынке будут возобновлены с 11:35», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что система торгов рынка остается доступной для снятия заявок.

Торги были приостановлены в 10:36 мск. Аналогичная ситуация произошла накануне — тогда торги прекратили на период с 13:58 до 15:45. Причиной случившегося назвали аппаратную ошибку основного сервера.

До этого Мосбиржа публиковала сообщение о том, что в течение 13 и 14 февраля будут проводиться технические работы на тестовом контуре фондового и валютного рынков. Площадка предупреждала участников о возможной временной потере доступа к тестовым системам. Кроме того, уточнялось, что в результате работы будут отключены сервисы WebAPI.

Ранее Банк России повысил курс доллара на 14 февраля до 91,21 рубля.