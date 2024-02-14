Мосбиржа вновь приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщает официальный сайт площадки.

«Торги на фондовом рынке приостановлены с 10:36 мск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о времени возобновления торгов Мосбиржа сообщит дополнительно.

Накануне торги на фондовом рынке Московской биржи также останавливались.

Площадка объяснила приостановку торгов на фондовом рынке «аппаратной ошибкой» сервера.

Также Центробанк РФ повысил курс доллара на 14 февраля до 91,21 рубля. При этом днем ранее он составил 91,08 рубля. Официальный курс евро вырос до 98,19 рубля с 98,15 рубля.

Экономист Перепелица предрек сильные колебания курса рубля в марте.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.