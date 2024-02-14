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В ЕП указали на причину кризиса в сельском хозяйстве Европы

Член ЕП Андруэ заявила о кризисе сельского хозяйства из-за поставок с Украины

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Eva Manez/Reuters

Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ заявила, что поставки сельхозпродукции из Украины стали причиной кризиса в европейском сельском хозяйстве и вызвали протесты среди местных фермеров. Об этом говорится в обращении Андруэ к Европарламенту, сообщает «Лента.ру».

Андруэ указывает на то, что европейские фермеры призывают уделять больше внимания своей отрасли в условиях европейской политики.

«Эта политика включает снятие ограничений на импорт украинских зерновых в ЕС и отмену таможенных пошлин на украинскую продукцию в целом, что еще больше искажает конкуренцию с фермерами Франции и ЕС — не говоря уже о риске проблем с безопасностью пищевых продуктов», — отмечает депутат.

В связи с этим она призвала Еврокомиссию создать более выгодные условия для европейских фермеров и сохранить продовольственный суверенитет ЕС.

До этого французские фермеры пригрозили возобновить протесты без новых мер поддержки со стороны властей.

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен обвинила климат и РФ в проблемах бастующих в ЕС фермеров.

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